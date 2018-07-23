Виллиан сообщил "Челси" о своих намерениях

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Виллиан сообщил "Челси" о своих намеренияхВингер лондонского "Челси" Виллиан сообщил своему клубу о принятом им решении по будущему, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, 29-летний бразилец уведомил "аристократов" о своем желании покинуть "Стэмфорд Бридж" и перебраться в каталонскую "Барселону", которая заинтересована в его подписании.

В прошлом сезоне Виллиан забил 13 мячей и сделал 12 результативных передач в 55 матчах за "Челси".

Напомним,  "Челси" намерен отклонить 190-миллионное предложение "Реала" по Азару. | soccernews.ru

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