Виллиан сообщил об уходе из "Челси"

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Виллиан сообщил об уходе из "Челси"

Бразильский полузащитник "Челси" Виллиан рассказал, что он не договорился с лондонским клубом о продлении контракта.

"Мой контракт с "Челси" истекает через несколько месяцев. Поэтому теперь сложно представить, что мы продолжим сотрудничество. "Челси" предлагал мне контракт на два года, а я настаивал на трехлетнем соглашении. С тех пор мы больше не вели переговоров", - заявил Виллиан в эфире телешоу Expediente Futebol.

31-летний Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года. В нынешнем сезоне бразилец провел за "аристократов" 37 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

Не пропустите: "Арсенал", "Бавария" и "Тоттенхэм" нацелились на Виллиана. | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сбылась мечта фанов Челси.

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