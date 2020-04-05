Виллиан сообщил об уходе из "Челси"

Бразильский полузащитник "Челси" Виллиан рассказал, что он не договорился с лондонским клубом о продлении контракта.

"Мой контракт с "Челси" истекает через несколько месяцев. Поэтому теперь сложно представить, что мы продолжим сотрудничество. "Челси" предлагал мне контракт на два года, а я настаивал на трехлетнем соглашении. С тех пор мы больше не вели переговоров", - заявил Виллиан в эфире телешоу Expediente Futebol.

31-летний Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года. В нынешнем сезоне бразилец провел за "аристократов" 37 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

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