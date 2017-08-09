Виллиан сравнил Моуринью и Конте

Вингер лондонского "Челси" Виллиан сравнил бывшего наставника своей команды Жозе Моуринью и ее нынешнего главного тренера Антонио Конте.

"Они - очень разные, у каждого есть свой способ работы. Моуринью - тренер, которому больше нравится работать с мячом, он работает с мячом и делает короткие игры. Конте любит работать тактически и над физической составляющей. У каждого тренера есть свой способ работы. Моуринью - фантастический тренер, он выиграл все, куда бы он ни пошел", - цитирует 29-летнего бразильца goal.com.

Напомним, "Челси" нацелился на Орье. | soccernews.ru