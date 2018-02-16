Виллиан стал автором лучшего гола АПЛ в январе

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Виллиан стал автором лучшего гола АПЛ в январе

Гол полузащитника "Челси" Виллиана признан лучшим в Премьер-Лиге за январь, сообщает официальный сайт АПЛ.

В комбинации, которая привела к голу Эден Азар и Миши Батшуайи отметились пасами пятками.

Видео: Гол Виллиана.

Этот гол был забит в матче 24-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" (4:0).

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