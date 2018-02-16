Виллиан стал автором лучшего гола АПЛ в январе

Гол полузащитника "Челси" Виллиана признан лучшим в Премьер-Лиге за январь, сообщает официальный сайт АПЛ.

В комбинации, которая привела к голу Эден Азар и Миши Батшуайи отметились пасами пятками.

Видео: Гол Виллиана.

El gol de Willian ante el Brighton ha sido nominado para el mejor del mes de enero en la #EPL es una joya! #CFC pic.twitter.com/V4qdg1Z02N — Chelsea FC (@ChelseaFcMI) 8 февраля 2018 г.

Этот гол был забит в матче 24-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" (4:0).

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