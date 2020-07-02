Виллиан стал автором уникального достижения

Вингер лондонского "Челси" Виллиан вписал своё имя в историю английской Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, 31-летний бразилец стал первым игроком, забивавшим голы в АПЛ в каждом месяце года.

Последним Виллиану покорился июль. Накануне он оформил дубль в дерби с "Вест Хэмом".

Напомним, что экс-футболист "Шахтёра" и "Анжи" выступает за "Челси" с 2013 года и этим летом, скорее всего, покинет клуб.

Не пропустите: "Челси" официально представил новую домашнюю форму на следующий сезон. | http://soccernews.ru