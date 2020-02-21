Виллиан: "Теперь я гражданин Британии"

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Виллиан: "Теперь я гражданин Британии"

Бразильский вингер лондонского "Челси" Виллиан рассказал о смене гражданства.

"Я недавно прошёл тест на британское гражданство. Он состоял из вопросов про историю страны. Это было очень тяжело. Некоторые вопросы были настолько сложными, что даже мои британские друзья не знали на них ответов. Первые две попытки я провалил, но с третьего раза сдал. Теперь я гражданин Британии.

Я выступаю за "Челси" уже более шести лет и счастлив здесь. Моя жена с детьми не хотят уезжать из Лондона - это наш второй дом. Хочу, чтобы мои дочери росли именно здесь", - цитирует 31-летнего футболиста Daily Mail.

Виллиан перешёл в "Челси" в 2013 году из "Анжи". Его контракт с "синими" истекает летом и пока стороны не договорились о его продлении.

В составе лондонской команды бразилец забил 57 голов и сделал 58 ассистов в 324 матчах.

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