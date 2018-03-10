Виллиан установил личный рекорд результативности

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Виллиан установил личный рекорд результативности

Вингер лондонского "Челси" Виллиан поразил ворота "Кристал Пэлас" в матче 30-го тура АПЛ.

Этот гол стал для 29-летнего бразильца 13-м в составе "синих" во всех турнирах текущего сезона.

Как сообщает Opta, это лучший показатель результативности в клубной карьере Виллиана, который ранее также выступал за "Коринтианс", "Шахтёр" и "Анжи". | http://soccernews.ru

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