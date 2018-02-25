Виллиан установил личный рекорд результативных действий за время выступлений в "Челси"

Вингер лондонского "Челси" Виллиан установил личный рекорд результативных действий за время своих выступлений за клуб.

Так, в нынешнем сезоне 29-летний бразилец принял непосредственное участие в 19 голах "аристократов" - он забил 12 мячей и отдал 7 результативных передач. По системе "гол+пас" футболист уже превзошел все свои прошлосезонные результаты в "Челси".

Отметим, что свой 12-й гол Виллиан забил "Манчестер Юнайтед", с которым его команда играет в эти минуты. | soccernews.ru