Виллиан впервые в карьере отличился тремя результативными действиями в матче АПЛ

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Виллиан впервые в карьере отличился тремя результативными действиями в матче АПЛ

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Челси" играет с "Хаддерсфилдом".

В этом поединке бразильский полузащитник лондонского клуба Виллиан забил гол и отдал два голевых паса.

Стоит отметить, что 29-летний Виллиан в первый в карьере отличился тремя результативными действиями в матче Премьер-Лиги.

Не пропустите: Виллиан поучаствовал в четырех голах "Челси" в последних четырех матчах в основе. | http://soccernews.ru

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