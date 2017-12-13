Виллиан впервые в карьере отличился тремя результативными действиями в матче АПЛ

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Челси" играет с "Хаддерсфилдом".

В этом поединке бразильский полузащитник лондонского клуба Виллиан забил гол и отдал два голевых паса.

Стоит отметить, что 29-летний Виллиан в первый в карьере отличился тремя результативными действиями в матче Премьер-Лиги.

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