Виллиан все-таки может перейти в ПСЖ: названа сумма возможного трансфера

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Виллиан все-таки может перейти в ПСЖ: названа сумма возможного трансфера

Бразильский полузащитник "Челси" Виллиан может перейти в ПСЖ, сообщает UOL Esporte.

По мнению агентов футболиста, лондонский клуб может согласиться на переход в парижский клуб за 40 миллионов евро. В данный момент представители игрока находятся в Париже и ведут переговоры.

Напомним, что ПСЖ рассчитывает на Виллиана в качестве замены травмированному Неймару.

В нынешнем сезоне 30-летний Виллиан провел за "Челси" 36 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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