Виллиан - второй бразилец, сыгравший 200 матчей в АПЛ

Вингер "Челси" Виллиан сыграл в 3-м туре АПЛ с "Норвичем" (3:2).

Как сообщает Opta, Виллиан стал вторым бразильским футболистом, который сыграл 200 матчей в АПЛ.

До него это удавалось экс-игроку "Ливерпуля" Лукасу Лейве, на счету которого 247 игр.

Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года. До этого он играл за "Анжи" и "Шахтер".

Читайте также: "Челси" благодаря дублю Абрахама одолел "Норвич". | http://soccernews.ru