Виллиан - второй бразилец, сыгравший 200 матчей в АПЛ

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Виллиан - второй бразилец, сыгравший 200 матчей в АПЛ

Вингер "Челси" Виллиан сыграл в 3-м туре АПЛ с "Норвичем" (3:2).

Как сообщает Opta, Виллиан стал вторым бразильским футболистом, который сыграл 200 матчей в АПЛ.

До него это удавалось экс-игроку "Ливерпуля" Лукасу Лейве, на счету которого 247 игр.

Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года. До этого он играл за "Анжи" и "Шахтер".

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