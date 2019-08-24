Виллиан - второй бразилец, сыгравший 200 матчей в АПЛ
Вингер "Челси" Виллиан сыграл в 3-м туре АПЛ с "Норвичем" (3:2).
Как сообщает Opta, Виллиан стал вторым бразильским футболистом, который сыграл 200 матчей в АПЛ.
До него это удавалось экс-игроку "Ливерпуля" Лукасу Лейве, на счету которого 247 игр.
Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года. До этого он играл за "Анжи" и "Шахтер".
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