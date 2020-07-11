Виллиан выбрал новый клуб

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Виллиан выбрал новый клуб

Вингер лондонского "Челси" Виллиан сменит команду по окончании нынешнего сезона.

По информации The Sun, 31-летний футболист договорился о переходе в "Тоттенхэм".

Бразилец станет свободным агентом, после чего присоединится к "шпорам" бесплатно.

В текущем сезоне Виллиан сыграл за "Челси" 43 матча, забил 11 голов и сделал 9 ассистов.

На приглашении игрока настоял главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью, который знаком с ним по совместной работе на "Стэмфорд Бридж".

Не пропустите: Фанаты "Тоттенхэма" потребуют отставки руководства клуба во время дерби с "Арсеналом". | http://soccernews.ru
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