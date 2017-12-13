Виллиан: "Выиграть титул будет очень непросто, но мы должны сражаться до конца"

Полузащитник "Челси" Виллиан прокомментировал победу над "Хаддерсфилдом" (3:1) в матче 17-го тура АПЛ.

По словам бразильца, его команда должна до последнего сражаться за чемпионство.

"Мы провели отличный матч, старались контролировать мяч и играть в футбол. Мы создали много моментов, нужно продолжать в том же духе. Когда я выхожу на поле, то всегда стараюсь сыграть хорошо и принести пользу команде. Конечно, хотелось бы играть в каждом матче, но на поле может быть только 11 игроков. Мы знаем, что выиграть титул будет очень непросто, но мы должны сражаться до конца", — сказал он. | http://soccernews.ru