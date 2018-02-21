Виллиан вышел в лидеры по количеству голов в ЛЧ, забитых из-за пределов штрафной площади

Вингер лондонского "Челси" Виллиан вышел в лидеры по количеству голов в Лиге Чемпионов, забитых из-за пределов штрафной площади.

Так, мяч в ворота каталонской "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов стал для бразильца уже шестым после нанесенного удара с дальней дистанции, начиная с сезона 2013/2014, когда он присоединился к "аристократам". По этому показателю он догнал Криштиану Роналду ("Реал") и опередил на один гол Неймара (ПСЖ).

Напомним, свой гол Виллиан забил на 62-й минуте игры с "Барселоной". | soccernews.ru