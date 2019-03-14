Виллиан высказался о предстоящей битве с киевским "Динамо" в Лиге Европы
Бразильский полузащитник "Челси" Виллиан поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 Лиги Европы с киевским "Динамо", который состоится завтра, 14 марта.
"Мы только что потренировались на поле стадиона "Олимпийский", и оно не лучшего качества. Впрочем, нам нужно думать не об этом, а о том, как выйти завтра и добиться победы. Поле будет одинаково плохим для обеих команд. Безусловно, нам будет непросто показать свою лучшую игру.
Наша цель - выход в четвертьфинал. Надеюсь, что завтра не случится камбэк. У соперника отличная команда, поэтому мы должны быть максимально сконцентрированы. Нужно сыграть с тем же настроем, как в первом матче", - сказал Виллиан на предматчевой пресс-конференции.
Встреча "Динамо" - "Челси" начнется в 20:55 мск. В первом матче "Челси" победил дома со счетом 3:0.
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