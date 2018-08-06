Виллиан высказался о работе с Конте

Вингер "Челси" Виллиан остался недоволен работой с прошлым наставником команды Антонио Конте.

"Надеюсь, Сарри не такой, как Конте. С Конте мне было тяжело работать. Его философия, логика - я считал их сложными, были матчи, в которых я не понимал их. Я играл хорошо, но потом меня заменяли" - приводит слова Виллиана ESPN.

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