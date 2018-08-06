Виллиан высказался о работе с Конте

Теги челсиантонио контевиллиан

Виллиан высказался о работе с Конте

Вингер "Челси" Виллиан остался недоволен работой с прошлым наставником команды Антонио Конте.

"Надеюсь, Сарри не такой, как Конте. С Конте мне было тяжело работать. Его философия, логика - я считал их сложными, были матчи, в которых я не понимал их. Я играл хорошо, но потом меня заменяли" - приводит слова Виллиана ESPN.

Читайте также: "Челси" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Виллиана. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов