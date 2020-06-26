Виллиан высказался о своем в будущем
Бразильский полузащитник лондонского "Челси" Виллиан заявил, что он пока что не принял решение по своему будущему.
"Не знаю, останусь ли я в команде или уйду. Сейчас все мои мысли связаны с хорошей игрой, чтобы помочь "Челси" попасть в топ-4", - приводит слова Виллиана пресс-служба английского клуба.
Напомним, что контракт игрока с "Челси" истекает по окончании сезона. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.
Ранее сообщалось, что Виллиан хочет подписать с "Челси" трехлетний контракт, а клуб предлагает ему соглашение на два года.
В нынешнем сезоне 31-летний Виллиан провел за "Челси" 39 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" хочет подписать Виллиана. | http://soccernews.ru
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