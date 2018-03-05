Виллиан высказался о своем возможном переходе в "Манчестер Юнайтед"

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Виллиан высказался о своем возможном переходе в "Манчестер Юнайтед"Вингер лондонского "Челси" Виллиан раскрыл свои планы на будущее.

Так, в интервью бразильскому изданию Globo, 29-летний футболист заявил, что он счастлив играть на "Стэмфорд Бридж" и сосредоточен на том, чтобы добиться успеха в составе "аристократов". Таким образом, он полностью исключил свой возможный уход в "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Виллиан забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за "Челси".

Напомним, Жиру отрицает наличие кризиса в "Челси". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
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20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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