Виллиан высказался о своем возможном переходе в "Манчестер Юнайтед"

Вингер лондонского "Челси" Виллиан раскрыл свои планы на будущее.

Так, в интервью бразильскому изданию Globo, 29-летний футболист заявил, что он счастлив играть на "Стэмфорд Бридж" и сосредоточен на том, чтобы добиться успеха в составе "аристократов". Таким образом, он полностью исключил свой возможный уход в "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Виллиан забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за "Челси".

Напомним, Жиру отрицает наличие кризиса в "Челси". | soccernews.ru