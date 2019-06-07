Виллиан вызван в сборную Бразилии вместо Неймара

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Виллиан вызван в сборную Бразилии вместо Неймара

Полузащитник "Челси" Виллиан получил вызов в сборную Бразилии для участие в Кубке Америки-2019, сообщает сайт федерации футбола Бразилии.

В национальной сборной хавбек заменит травмированного нападающего ПСЖ Неймара, который из-за разрыва связок голеностопа может пропустить несколько месяцев.

Напомним, Кубок Америки пройдет с 15 июня по 7 июля в Бразилии. Бразильцы сыграют в группе А вместе с командами Венесуэлы, Перу и Боливии.

В минувшем сезоне 30-летний Виллиан провел за "Челси" 56 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 14 результативных передач.

Не пропустите: Неймар дал показания по делу об изнасиловании. | http://soccernews.ru
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