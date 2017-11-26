Виллиан: "Я хочу играть в каждом матче, но должен уважать решение тренера"

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Виллиан: "Я хочу играть в каждом матче, но должен уважать решение тренера"
Бразильский полузащитник "Челси" Виллиан заявил, что недоволен количеством игрового времени.

"Я хочу играть в каждом матче, но должен уважать решение тренера и показывать все на что способен в отведенное мне время. Не имеет значения, вышел я на поле на 90, 10 или 15 минут. Мы являемся профессионалами и обязаны играть на максимуме. Нам приходится нелегко, так как матчи проходят каждые три дня. Это тяжелый отрезок, но если мы будем сплоченными, то сможем побеждать", - приводит слова Виллиана официальный сайт клуба.

В этом сезоне 29-летний Виллиан провел за "Челси" 20 матчей во всех турнирах (10 в основе), забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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