Виллиан забил самый быстрый гол после выхода на замену в АПЛ в этом сезоне

Полузащитник "Челси" Виллиан поразил ворота "Ливерпуля" в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.

29-летний бразилец забил мяч спустя всего 144 секунды после выхода на замену. Как сообщает Opta, это самый быстрый гол после выхода на замену в АПЛ в этом сезоне.

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