Виллиан заявил, что будет ждать предложения о продлении контракта от "Челси"

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Виллиан заявил, что будет ждать предложения о продлении контракта от "Челси"

Полузащитник "Челси" Виллиан рассказал, что думает о своем будущем. Об этом сообщает Goal.

"Не хочу контактировать с другими клубами, так как до конца сезона у меня есть контракт с "Челси". Я игрок этого клуба, который знает, что мне нужно.

Я счастлив быть здесь, очень рад выступать за этот клуб, но что-то зависит не от меня. Жду предложения от них", - сказал Виллиан.

Напомним, футболист выступает в лондонском клубе с 2013 года. В этом сезоне он в 12 матчах забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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