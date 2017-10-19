Виллиан Жозе стал первым бразильцем, который сделал покер в Лиге Европы

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Реал Сосьедад" на выезде играет с "Вардаром".

Четыре мяча в этом поединке на счету бразильского нападающего басков Виллиана Жозе.

Стоит отметить, что форвард стал первым бразильцем, который сделал покер в Лиге Европы.

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