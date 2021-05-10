Виллиану потребовалось 9 месяцев, чтобы забить дебютный гол за "Арсенал"

Вингер лондонского "Арсенала" Виллиан отличился в матче 35-го тура АПЛ против "Вест Бромвича" (3:1).

Для бразильца это дебютный гол в составе "канониров". Чтобы впервые забить, ему потребовалось 37 игр.

Напомним, что Виллиан присоединился к "Арсеналу" в августе 2020 года на правах свободного агента, заключив трёхлетний контракт.

В 37 матчах за новую команду футболист отдал 7 голевых передач.

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