Вильмар Барриос прокомментировал свой переход в "Зенит"
Новичок "Зенита" Вильмар Барриос поделился эмоциями после подписания контракта с питерским клубом.
"Наконец-то я сюда приехал! Перед этим у меня было несколько сложных дней. Сегодня мне удалось потренироваться, и знаю, что после тренировки меня ждёт тоннель. После него у меня появится время со всеми познакомиться - и с футболистами, и с тренерским штабом. Начиная с того момента, как я получил предложение перейти в "Зенит", нисколько не сомневался и сразу пошёл навстречу. И вот я здесь. Сейчас моя главная цель - как можно быстрее адаптироваться к тренировкам, команде, партнёрам и тренерскому штабу. Я очень рад и горд тем, что нахожусь в таком великом клубе" - цитирует 25-летнего колумбийца официальный сайт "сине-бело-голубых".
Напомним, что "Зенит" заплатил за Барриоса около 15 миллионов евро. Стороны заключили соглашение до лета 2023 года.
Не пропустите: Барриос и Азмун выбрали игровые номера в "Зените". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ювентус" - "Парма": видеотрансляция поединка с участием лидера Серии А
-
Куртуа сделал выбор между Азаром и Неймаром
-
Топ-клуб Серии А может пригласить Маурицио Сарри
-
Почеттино рассказал о ходе восстановления Кейна после травмы
-
"Спартак" огласил заявку на третий тренировочный сбор
-
"Барселона" - "Валенсия": видеотрансляция центрального матча 22-го тура Примеры
-
Румменигге назвал единственного игрока, которого "Бавария" хотела купить зимой
-
"Динамо" интересуется сенегальским форвардом
-
1
Матч итальянской Серии B прервали на первой минуте из-за страшной травмы
-
1
Вильмар Барриос прокомментировал свой переход в "Зенит"
-
Девушка дня: Мария Санчес дель Морал - избранница хавбека "Реала" Дани Себальоса
-
1
Бутрагеньо ответил на провокационное заявление Гвардиолы
-
Джек Уилшер рискует пропустить остаток сезона
-
1
Кокорин попал в заявку "Зенита" на плей-офф Лиги Европы
-
1
Флорентино Перес подготовил новое предложение по Неймару
-
Марадона со скандалом покинул пост капитана команды легенд ФИФА
-
1
"Ювентус" внёс изменения в заявку команды на плей-офф Лиги Чемпионов
-
1
"Ростов" включился в борьбу за игрока "Зенита"
-
1
Власти Португалии приняли решение по лишению Криштиану Роналду государственных наград
-
1
Барриос и Азмун выбрали игровые номера в "Зените"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10