Вильмар Барриос прокомментировал свой переход в "Зенит"

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Вильмар Барриос прокомментировал свой переход в "Зенит"

Новичок "Зенита" Вильмар Барриос поделился эмоциями после подписания контракта с питерским клубом.

"Наконец-то я сюда приехал! Перед этим у меня было несколько сложных дней. Сегодня мне удалось потренироваться, и знаю, что после тренировки меня ждёт тоннель. После него у меня появится время со всеми познакомиться - и с футболистами, и с тренерским штабом. Начиная с того момента, как я получил предложение перейти в "Зенит", нисколько не сомневался и сразу пошёл навстречу. И вот я здесь. Сейчас моя главная цель - как можно быстрее адаптироваться к тренировкам, команде, партнёрам и тренерскому штабу. Я очень рад и горд тем, что нахожусь в таком великом клубе" - цитирует 25-летнего колумбийца официальный сайт "сине-бело-голубых".

Напомним, что "Зенит" заплатил за Барриоса около 15 миллионов евро. Стороны заключили соглашение до лета 2023 года.

Не пропустите: Барриос и Азмун выбрали игровые номера в "Зените". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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kolyagrunov

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