Вильмотс обвинил Куртуа в "сливе" информации из раздевалки сборной Бельгии

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Вильмотс обвинил Куртуа в "сливе" информации из раздевалки сборной Бельгии

Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс утверждает, что вратарь "Челси" Тибо Куртуа сливал информацию из раздевалки.

"У меня была проблема - я давал игрокам теорию, а через 15 минут всё уже было в соцсетях. Игрок продавал информацию о составе. Несколько французских журналистов сообщили мне, что этим занимался отец Куртуа. Если ты так поступаешь, ты не уважаешь свою родину. Это позор. Обычно сопернику нужно ломать голову, какой у тебя будет состав. А действия Куртуа дают оппоненту больше времени. Он может ко всему подготовиться, потому что будет всё знать" - приводит слова Вильмотса 101 Great Goals.

Отметим, что 25-летний Куртуа сыграл за сборную Бельгии 55 матчей, в которых пропустил 42 гола.

Не пропустите: В 154 матчах за "Атлетико" Облак пропустил на 33 гола меньше Куртуа. | http://soccernews.ru

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