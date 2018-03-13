Вильмотс: "У Де Брюйне нога как у Зидана"
Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс похвалил своего бывшего подопечного, полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.
По мнению наставника, хавбек входит в число лучших игроков мира.
"У Де Брюйне нога как у Зидана. Он хорошо читает игру и все видит. Другие игроки должны сначала подумать, когда получают мяч, а Кевин касается мяча и уже знает следующий шаг. Это мирового класса игрок", - сказал Вильмотс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|78
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Ливерпуль
|30
|60
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|30
|37
|10
|Уотфорд
|30
|36
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|12
|Борнмут
|30
|33
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|30
|31
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|17
|Саутгемптон
|30
|28
|18
|Кристал Пэлас
|30
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|30
|20