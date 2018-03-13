Вильмотс: "У Де Брюйне нога как у Зидана"

Теги манчестер ситикевин де брюйне

Вильмотс: "У Де Брюйне нога как у Зидана"Бывший главный тренер сборной Бельгии  Марк Вильмотс похвалил своего бывшего подопечного, полузащитника "Манчестер Сити"  Кевина Де Брюйне.

По мнению наставника, хавбек входит в число лучших игроков мира. 

"У Де Брюйне нога как у Зидана. Он хорошо читает игру и все видит. Другие игроки должны сначала подумать, когда получают мяч, а Кевин касается мяча и уже знает следующий шаг. Это мирового класса игрок", - сказал Вильмотс.

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