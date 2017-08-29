Вилья: "Асенсио заслуженно вызван в сборную Испании"

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Вилья: "Асенсио заслуженно вызван в сборную Испании"
Нападающий сборной Испании Давид Вилья в восторге от игры полузащитника "Реала" Марко Асенсио.

"Чтобы влюбиться в игру Асенсио достаточно лишь немного за ним понаблюдать. Уверен, что мы много лет будем наслаждаться ею. Он заслуженно вызван в сборную Испании. В последние годы наша команда выступала не слишком удачно, но болельщикам нужно быть терпеливыми. Стоит посмотреть на уровень новых игроков в составе. Надеюсь, что у нас вновь будут славные времена", - приводит слова Вильи AS.

В этом сезоне 21-летний Асенсио провел за "Реал" 5 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

Не пропустите: Карвахаль отметил игру Асенсио в этом сезоне. | http://soccernews.ru

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