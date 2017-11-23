Вилья: "Барселона" и "Валенсия" - две лучшие команды Испании"

Форвард американского "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья похвалил за демонстрируемые результаты в текущем сезоне свои бывшие команды - каталонскую "Барселону" и "Валенсию".

"Я считаю, что в настоящее время они - две лучшие команды в Испании, причем не только из-за их позиций в турнирной таблице, но и по причине того, что они демонстрировали в своих играх до сих пор", - цитирует 35-летнего нападающего ESPN FC.

Напомним, Месси пропускает игру против "Ювентуса", чтобы лучше подготовиться к матчу с "Валенсией". | soccernews.ru