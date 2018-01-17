Вилья хочет сыграть на ЧМ-2018

Форвард "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья надеется попасть в заявку сборной Испании на Чемпионат Мира 2018 года.

"Тренер включит в состав сильнейших. Я буду рад, если попаду в заявку. Я буду работать и тренироваться на высочайшем уровне, чтобы показать свой максимум" - цитирует 36-летнего нападающего Sport.es.

Напомним, что Вилья играл в составе сборной Испании относительно недавно - в сентябре прошлого года.

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