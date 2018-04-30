Вилья: "Хочу забивать как можно больше голов, чтобы помочь своей команде"

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Вилья: "Хочу забивать как можно больше голов, чтобы помочь своей команде"

Форвард "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья поделился эмоциями после преодоления отметки в 400 забитых голов в карьере.

"Это великий день для меня. Конечно, я давно планировал достигнуть этой отметки, сегодня я забил 400-й и 401-й голы, это здорово еще и потому, что мы взяли три очка.

Теперь я нацелен на 402-й гол, и такой настрой был у меня всегда. Хочу забивать как можно больше голов, чтобы помочь своей команде. Я постараюсь, и не важно, 36 мне лет или 20" - приводит слова Вильи FourFourTwo.

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