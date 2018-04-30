Вилья: "Хочу забивать как можно больше голов, чтобы помочь своей команде"
Форвард "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья поделился эмоциями после преодоления отметки в 400 забитых голов в карьере.
"Это великий день для меня. Конечно, я давно планировал достигнуть этой отметки, сегодня я забил 400-й и 401-й голы, это здорово еще и потому, что мы взяли три очка.
Теперь я нацелен на 402-й гол, и такой настрой был у меня всегда. Хочу забивать как можно больше голов, чтобы помочь своей команде. Я постараюсь, и не важно, 36 мне лет или 20" - приводит слова Вильи FourFourTwo.
Читайте также: Вилья превзошел отметку в 400 забитых голов за карьеру. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|ДК Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34