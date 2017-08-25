Вилья, Иньеста и Рейна вызваны в сборную Испании на матчи с Италией и Лихтенштейном
Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги огласил список футболистов, которые вызваны для участия в отборочных матчах Чемпионата Мира-2018.
Стоит отметить, что спустя три года в команду вызван 35-летний нападающий "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья.
Полностью состав испанцев выглядит так:
вратари: Де Хеа (Манчестер Юнайтед), Рейна (Наполи), Кепа (Атлетик)
защитники: Альба (Барселона), Аспиликуэта (Челси), Бартра (Боруссия Дортмунд), Карвахаль (Реал), Монреаль (Арсенал), Пике (Барселона), Рамос (Реал)
полузащитники: Иско (Реал), Тьяго Алькантара (Бавария), Бускетс (Барселона), Сусо (Милан), Давид Силва (Манчестер Сити), Иньеста (Барселона), Сауль Ньигес (Атлетико), Коке (Атлетико), Асенсио (Реал)
нападающие: Аспас (Сельта), Деулофеу (Барселона), Витоло (Лас-Пальмас), Мората (Челси), Педро (Челси), Вилья (Нью-Йорк Сити).
Матч Испания - Италия состоится 2 сентября. Поединок Лихтенштейн - Испания пройдет 5 сентября.
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