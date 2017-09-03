Вилья: "Италия старалась изо всех сил, но мы хорошо держали мяч"

Нападающий сборной Испании Давид Вилья прокомментировал матч против Италии (3:0).

"Думаю, мы сыграли отлично. Италия старалась изо всех сил, но мы хорошо держали мяч. Иско сыграл сегодня очень ярко. Результат - больше заслуга Испании, чем вина Италии. Давайте будем реалистами. Знаем, что мы лучше соперников по оставшимся матчам в группе и что мы уже одной ногой на Чемпионате Мира" - приводит слова Вильи Rai Sport.

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