Вилья: "Италия старалась изо всех сил, но мы хорошо держали мяч"
Нападающий сборной Испании Давид Вилья прокомментировал матч против Италии (3:0).
"Думаю, мы сыграли отлично. Италия старалась изо всех сил, но мы хорошо держали мяч. Иско сыграл сегодня очень ярко. Результат - больше заслуга Испании, чем вина Италии. Давайте будем реалистами. Знаем, что мы лучше соперников по оставшимся матчам в группе и что мы уже одной ногой на Чемпионате Мира" - приводит слова Вильи Rai Sport.
Смотрите также обзор матча Испания - Италия. | http://soccernews.ru
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|4
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|8
|12
|5
|Беларусь
|8
|5
|6
|Люксембург
|7
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|7
|21
|2
|Португалия
|7
|18
|3
|Венгрия
|7
|10
|4
|Фарерские острова
|8
|8
|5
|Андорра
|8
|4
|6
|Латвия
|7
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|7
|21
|2
|Северная Ирландия
|7
|16
|3
|Чехия
|7
|9
|4
|Норвегия
|7
|7
|5
|Азербайджан
|7
|7
|6
|Сан-Марино
|7
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|7
|15
|2
|Ирландия
|7
|13
|3
|Уэльс
|7
|11
|4
|Австрия
|7
|8
|5
|Грузия
|7
|4
|6
|Молдова
|7
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|7
|16
|2
|Черногория
|7
|13
|3
|Дания
|7
|13
|4
|Румыния
|7
|9
|5
|Армения
|7
|6
|6
|Казахстан
|7
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|7
|17
|2
|Словакия
|7
|15
|3
|Шотландия
|7
|11
|4
|Словения
|7
|11
|5
|Литва
|7
|5
|6
|Мальта
|7
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|7
|19
|2
|Италия
|7
|16
|3
|Албания
|7
|12
|4
|Израиль
|7
|9
|5
|Македония
|7
|6
|6
|Лихтенштейн
|7
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|7
|19
|2
|Греция
|7
|13
|3
|Босния и Герцеговина
|7
|11
|4
|Кипр
|8
|10
|5
|Эстония
|8
|8
|6
|Гибралтар
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|0
|Группа I
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|О
|1
|Хорватия
|7
|16
|2
|Украина
|7
|14
|3
|Исландия
|7
|13
|4
|Турция
|7
|11
|5
|Финляндия
|7
|4
|6
|Косово
|7
|1