Вилья может не сыграть с Лихтенштейном из-за травмы

Нападающий "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.

Футболист получил травму бедра на тренировке сборной Испании.

Из-за этого повреждения 35-летний Вилья может не сыграть в матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против Лихтенштейна, который состоится 5-го сентября.

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