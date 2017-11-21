Вилья не собирается возвращаться в Европу

Бывший нападающий "Валенсии" и "Барселоны" Давид Вилья, выступающий ныне за "Нью-Йорк Сити", не собирается возвращаться в один из европейских клубов.

"Я очень рад слышать, что люди вспоминают обо мне с любовью. Однако в данный момент чувствую себя здесь отлично и не планирую возвращаться в Европу", - отметил он.

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