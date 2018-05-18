Вилья оценил шансы сборной России на ЧМ-2018



Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья поделился ожиданиями от выступления сборной России на Чемпионате Мира-2018.

"У Испании сильная команда, которая, конечно же, входит в число фаворитов турнира. Я рассчитываю на победу нашей сборной. Что касается сборной России, то не стоит списывать ее со счетов. Я уверен в том, что у России есть возможность выступить достойно. Впрочем, мне сложно судить, я видел не так много матчей сборной России. Со времен наших очных встреч многое изменилось", - приводят слова Вильи российские СМИ.

Напомним, что сборная России на ЧМ-2018 сыграет в одной группе с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.

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