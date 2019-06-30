Вилья отметился классным голом в чемпионате Японии

Испанский нападающий "Виссел Кобе" Давид Вилья забил гол в матче чемпионата Японии с "Нагоей Грампус" (5:3).

Форвард получил мяч возле штрафной, обыграл защитника, сблизился с вратарем и отправил игровой снаряд в сетку.

В нынешнем сезоне 37-летний форвард забил девять голов в 15 матчах японского первенства.

Ранее Вилья выступал за "Спортинг", "Сарагосу", "Валенсию", "Барселону", "Атлетико", "Нью-Йорк Сити" и "Мельбурн Сити".

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