Вилья отметился классным голом в чемпионате Японии
Испанский нападающий "Виссел Кобе" Давид Вилья забил гол в матче чемпионата Японии с "Нагоей Грампус" (5:3).
Форвард получил мяч возле штрафной, обыграл защитника, сблизился с вратарем и отправил игровой снаряд в сетку.
⚽✌ #420 & #421 pic.twitter.com/7VhaCGGcsI— David Villa (@Guaje7Villa) 30 июня 2019 г.
В нынешнем сезоне 37-летний форвард забил девять голов в 15 матчах японского первенства.
Ранее Вилья выступал за "Спортинг", "Сарагосу", "Валенсию", "Барселону", "Атлетико", "Нью-Йорк Сити" и "Мельбурн Сити".
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