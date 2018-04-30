Форвард "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья превзошел отметку в 400 забитых голов за карьеру, информирует OptaJack.

Так, два забитых мяча 36-летним нападающим в сегодняшней игре МЛС против "Далласа" стали для него 400-м и 401-м за его время в большом футболе. Из них 342 гола испанский бомбардир забил на на клубном уровне, а еще 59 результативных ударов он записал на свой счет в играх за сборную.

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