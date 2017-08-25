Вилья прокомментировал свой вызов в сборную Испании

Форвард "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья рад своему возвращению в сборную Испании.

"Спасибо всем, кто верил, что я снова надену футболку сборной" - приводит слова Вильи Marca.

Всего Вилья провел за сборную 97 матчей и забил 59 голов.

Читайте также: Вилья, Иньеста и Рейна вызваны в сборную Испании на матчи с Италией и Лихтенштейном. | http://soccernews.ru