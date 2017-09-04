Вилья пропустит матч с Лихтенштейном

Нападающий "Нью-Йорк Сити" и сборной Испании Давид Вилья пропустит матч квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Лихтенштейна, информирует Goal.com.

Как сообщалось ранее, 35-летний футболист получил на тренировке повреждение приводящей мышцы бедра.

Напомним, что матч Лихтенштейн - Испания состоится 5 сентября в 21:45 по московскому времени. | http://soccernews.ru