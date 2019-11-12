Вилья стал владельцем американского клуба
Нападающий "Виссел Кобе" Давид Вилья стал владельцем клуба из США "Куинсборо".
Как сообщил сам футболист в твиттере, он вошел в инвестиционную группу, которая управляет активами KraneShares. Эта группа стала владельцем "Куинсборо", который со следующего сезона начнет выступать в USL - вторая по силе лига в США.
Queens always showed love to me & my family while we were in New York. It’s a dream to build a pro @USLChampionship ⚽️ club in the world’s Boro @QueensboroFC #QBFChttps://t.co/im4qJ4q2fl— David Villa (@Guaje7Villa) 12 ноября 2019 г.
Напомним, что ранее Вилья выступал в МЛС за "Нью-Йорк Сити". За свою карьеру он известен по выступлениям за "Валенсию", "Барселону" и сборную Испании.
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34