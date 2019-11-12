Вилья стал владельцем американского клуба

Нападающий "Виссел Кобе" Давид Вилья стал владельцем клуба из США "Куинсборо".

Как сообщил сам футболист в твиттере, он вошел в инвестиционную группу, которая управляет активами KraneShares. Эта группа стала владельцем "Куинсборо", который со следующего сезона начнет выступать в USL - вторая по силе лига в США.

Queens always showed love to me & my family while we were in New York. It’s a dream to build a pro @USLChampionship ⚽️ club in the world’s Boro @QueensboroFC #QBFChttps://t.co/im4qJ4q2fl — David Villa (@Guaje7Villa) 12 ноября 2019 г.

Напомним, что ранее Вилья выступал в МЛС за "Нью-Йорк Сити". За свою карьеру он известен по выступлениям за "Валенсию", "Барселону" и сборную Испании.

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