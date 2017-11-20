Вилья высказался о трансферной стоимости Неймара

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Вилья высказался о трансферной стоимости НеймараФорвард американского "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья высказался о трансферной стоимости вингера французского ПСЖ Неймара.

"Я считаю, что каждый игрок стоит тех денег, которые клубы хотят заплатить за него, а Неймар - игрок топ-уровня, которого хотят заполучить все команды", - приводит слова 35-летнего нападающего le10sport.

Напомним, Вилья высказался о шансах ПСЖ на удачное выступление в текущем сезоне. | soccernews.ru

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