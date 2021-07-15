Вильям Салиба перешел в "Марсель"
Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен
Французский защитник лондонского "Арсенала" Вильям Салиба в следующем сезоне будет выступать во французской Лиге 1.
Футболист проведет следующий сезон на правах аренды в "Марселе".
Напомним, что Салиба перешел в "Арсенал" в 2019 году, однако за это время так и сыграл за "канониров" ни одного матча, а прошлый сезон он провел в "Ницце" на правах аренды.
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