"Вильярреал" - "Алавес" - 1:2 (обзор)

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"Вильярреал" - "Алавес" - 1:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Вильярреалом" и "Алавесом".

Читайте также: "Вильярреал" на своем стадионе уступил "Алавесу". | http://soccernews.ru

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1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Реал Мадрид 22 42
4 Валенсия 22 40
5 Вильярреал 23 37
6 Эйбар 23 35
7 Севилья 22 33
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 23 25
17 Леванте 22 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 23 13
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