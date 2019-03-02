"Вильярреал" – "Алавес" - 1:2 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 26-го тура испанской Примеры между "Вильярреалом" и "Алавесом", который завершился победой басков со счётом 2:1.

Не пропустите: "Алавес" обыграл "Вильярреал" и ворвался в топ-4 Примеры. | http://soccernews.ru