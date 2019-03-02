"Вильярреал" – "Алавес" - 1:2 (видеообзор матча)

Теги вильярреалалавес

"Вильярреал" – "Алавес" - 1:2 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 26-го тура испанской Примеры между "Вильярреалом" и "Алавесом", который завершился победой басков со счётом 2:1.

Не пропустите: "Алавес" обыграл "Вильярреал" и ворвался в топ-4 Примеры. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" сокрушила менхенгладбахскую "Боруссию" и догнала лидера Бундеслиги

"Бавария" сокрушила менхенгладбахскую "Боруссию" и догнала лидера Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 25 57
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 25 50
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 25 48
4 Алавес Алавес 26 40
5 Хетафе Хетафе 25 39
6 Севилья Севилья 25 37
7 Бетис Бетис 25 36
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 25 35
9 Валенсия Валенсия 25 33
10 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 25 33
11 Эспаньол Эспаньол 26 33
12 Эйбар Эйбар 25 31
13 Жирона Жирона 26 31
14 Леганес Леганес 25 30
15 Леванте Леванте 25 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 26 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 25 25
18 Вильярреал Вильярреал 26 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 26 23
20 Уэска Уэска 25 19
Полная таблица

топ-5 тегов