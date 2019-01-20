"Вильярреал" - "Атлетик" - 1:1, "Бетис" - "Жирона" - 3:2 (обзоры)

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"Вильярреал" - "Атлетик" - 1:1, "Бетис" - "Жирона" - 3:2 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры матчей испанской Примеры.

"Вильярреал" - "Атлетик"

"Бетис" - "Жирона"

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"Барселона" - "Леганес": видеотрансляция матча 20-го тура чемпионата Испании

"Барселона" - "Леганес": видеотрансляция матча 20-го тура чемпионата Испании

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Валенсия Валенсия 20 26
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
10 Жирона Жирона 20 24
11 Эспаньол Эспаньол 19 24
12 Леванте Леванте 19 23
13 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
14 Леганес Леганес 19 22
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
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