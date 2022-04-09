"Вильярреал" сыграл вничью с "Атлетиком"
Фото: твиттер Ла Лиги\Автор неизвестен
"Вильярреал" на своем поле сыграл вничью с "Атлетиком" в матче 31-го тура Ла Лиги.
"Вильярреал" - "Атлетик" - 1:1
Голы: Рауль Гарсия, 43 - 0:1, Педраса, 60 - 1:1.
"Вильярреал" - Асенхо, Марио Гаспар (Фойт, 78), Орье, Манди, Педраса, Пино (Ло Чельсо, 61), Иборра, Тригерос (Данджума, 61), Мойсес Гомес, Чуквуэзе (Коклен, 78), Пако Алькасер (Жерар Морено, 61).
"Атлетик" - Унаи Симон, Де Маркос (Саррага, 76), Йерай Альварес, Вивиан, Баленсиага, Весга (Печа, 27), Венседор (Дани Гарсия, 76), Рауль Гарсия (Сансет, 66), Беренгер (Уильямс, 66), Уильямс, Муниаин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14