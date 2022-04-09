"Вильярреал" сыграл вничью с "Атлетиком"

Фото: твиттер Ла Лиги\Автор неизвестен

"Вильярреал" на своем поле сыграл вничью с "Атлетиком" в матче 31-го тура Ла Лиги.

"Вильярреал" - "Атлетик" - 1:1

Голы: Рауль Гарсия, 43 - 0:1, Педраса, 60 - 1:1.

"Вильярреал" - Асенхо, Марио Гаспар (Фойт, 78), Орье, Манди, Педраса, Пино (Ло Чельсо, 61), Иборра, Тригерос (Данджума, 61), Мойсес Гомес, Чуквуэзе (Коклен, 78), Пако Алькасер (Жерар Морено, 61).

"Атлетик" - Унаи Симон, Де Маркос (Саррага, 76), Йерай Альварес, Вивиан, Баленсиага, Весга (Печа, 27), Венседор (Дани Гарсия, 76), Рауль Гарсия (Сансет, 66), Беренгер (Уильямс, 66), Уильямс, Муниаин.

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