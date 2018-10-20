"Вильярреал" – "Атлетико" - 1:1 (обзор)

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"Вильярреал" – "Атлетико" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча девятого тура испанской Примеры между "Вильярреалом" и мадридским "Атлетико", который завершился ничьей 1:1.

Не пропустите: "Атлетико" теряет очки в матче с "Вильярреалом". | http://soccernews.ru

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