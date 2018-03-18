"Вильярреал" - "Атлетико" - 2:1, "Сельта" - "Малага" - 0:0 (обзоры)

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"Вильярреал" - "Атлетико" - 2:1, "Сельта" - "Малага" - 0:0 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры матчей испанской Примеры.

"Вильярреал" - "Атлетико"

"Сельта" - "Малага"

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Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
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