"Вильярреал" – "Барселона" – 0:2 (обзор)

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"Вильярреал" – "Барселона" – 0:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 16-го тура чемпионата Испании между "Вильярреалом" и "Барселоной" (0:2).

Видео: "Вильярреал" – "Барселона".

 

Не пропустите: "Барселона" за счет численного преимущества переигрывает "Вильярреал". | http://soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

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Команда М О
1 Барселона 15 39
2 Валенсия 15 34
3 Атлетико Мадрид 15 33
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 15 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Реал Сосьедад 15 19
10 Сельта Виго 15 18
11 Бетис 15 18
12 Эйбар 15 18
13 Атлетик Бильбао 15 17
14 Жирона 14 17
15 Леванте 15 16
16 Эспаньол 14 16
17 Депортиво Ла-Корунья 15 15
18 Алавес 15 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 15 10
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